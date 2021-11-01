بيراميدز: هدفنا تحقيق الدوري.. ولن نسبق الأحداث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمود فتح الله المدرب العام بنادي بيراميدز، أن ناديه يسعى هذا الموسم لتحقيق لقب الدوري، لكن الحديث عن هذا سابق لآوانه.

وقال فتح الله في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" في بداية الموسم لا نريد أن نسبق الأحداث، نملك الامكانيات للوصول إلى ابعد مكان وبالتأكيد هدف من أهدافنا هذا الموسم تحقيق الدوري".

وأضاف:" هناك أهداف حالية وأهداف بعيدة المدى، ونخوض مبارياتنا كل مباراة على حده ونسعى للفوز في كل المباريات".

وتابع:" أكيد نلعب وهدفنا تحقيق الدوري، من الممكن أن يخرج مدرب كل فرق الدوري ويتحدث عن سعيه لتحقيق الدوري".

وأتم تصريحاته:" الدوري سيكون طويل هذا الموسم وسنحاول تجميع أكبر عدد من النقاط قبل التوقف الدولي، وكان يهمنا الفوز في أول مباراتين على عكس ما حدث في بداية الدوري الموسم الماضي".

وحقق نادي بيراميدز فوزاً ثميناً على نظيره فاركو، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز.

وواصل بيراميدز انطلاقته المميزة في الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الثاني، وتكبد فاركو ثاني هزائمه في الدوري ليظل بدون نقاط في المركز السادس عشر.