"أريده الأفضل في العالم".. ميسي يكشف عن طموحه القادم مع برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ولاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه يرغب في أن يكون مدربًا لنادي برشلونة مستقبلًا.

وأشار ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الإسبانية، إلى أنه يرغب في مساعدة برشلونة، الذي يعد النادي الأقرب إلى قبله في المستقبل.

وقال ميسي: "دائمًا ما أرغب في مساعدة برشلونة فيما يمكنني أن أكون مفيدًا به، أريد أن أكون مديرًا فنيًا للفريق يومًا ما".

وأكمل: "لا أعرف هل سيحدث ذلك أم لا، لكن إذا كان هناك احتمالية لحدوث ذلك فإنني أريد أن أقدم كل ما في وسعي لهذا النادي الذي أحبه وأريده دومًا أن يكون جيدًا".

واختتم: "أريده أن يكون واحدًا من الأفضل في العالم".

الجدير بالذكر أن ميسي رحل عن برشلونة خلال الصيف الماضي منتقلًا إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.