رئيس الإسماعيلي: سأمنح الفرصة لطلعت يوسف.. لكني أريد مدرب حسه فكاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي الجديد، بأن يرحب باستمرار طلعت يوسف في تدريب الفريق إذا تمكن من تحقيق الفوز، موضحًا أنه يريد مدرب لديه حس فكاهي مع اللاعبين.

وقال الكومي في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "سأوفر فرصة ثانية وثالثة أمام الجهاز الفني للفريق، وأتمنى أن تتحسن النتائج وحتى لو لم تحملت أنا فالجماهير لن تتحمل هذا الأمر".

وتابع: "أهلا وسهلا بطلعت يوسف، وإن حقق نتائج طيبة فلا مانع، أحب أن أقول له أن التدريب ليس كل شيء، فالأمور المعنوية والحمية لها أهمية كبيرة".

وواصل: "الفريق لا يقدم أي شيء جيد خلال المباريات التي يلعبها، الإسماعيلي يدفع 750 ألف جنيه راتب شهري للجهاز الفني، وفي النهاية خسرنا مباراتين في الدوري".

واستطرد: "أنا من انصار الاستقرار الفني، لكن لو لا قدر الله طلعت يوسف لم يستمر سأوفر جهاز فني أجنبي، لأن الجهاز الفني بحاجة لأن يكون لديه sense of humour (حس الفكاهة) مع اللاعبين وإلتزام أيضا داخل المباريات".

واختتم قائلًا: "إذا ضغط الجهاز الفني من أجل الحصول على راتبه بموجب لوائح اتحاد الكرة، يمكن ان أضع له خصومات أنا الأخر، لكن ما أريده هو أن يعود الإسماعيلي للمستوى المنتظر منه".

وخسر الإسماعيلي في الجولة الأولى بنتيجة 4-0 أمام الأهلي، ثم خسر بنتيجة 2-1 أمام سيراميكا كليوباترا.