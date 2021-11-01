كارتيرون: سننافس على لقب الدوري.. وننتظر اجتماع وكيل بنشرقي مع لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أن هدف فريقه هذا الموسم هو الاحتفاظ بلقب دوري we المصري (2021 - 2022).

وأضاف كارتيرون في تصريحات عبر شاشة "الحياة" :"المنافسة قوية هذا الموسم في ظل صعود أندية مثل فاركو وفيوتشر والتي تمتلك الأموال".

وتحدث كارتيرون عن قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائلاً :"شيكابالا يعتبر أسطورة للنادي، حتى إذا لم يشارك فهو قائد للفريق، وسيكون مفيدًا لنا في الموسم الحالي".

وعن رأيه في استمرار الدولي المغربي أشرف بنشرقي، رد :"علينا الانتظار، سيكون هناك لقاء بين وكيل بنشرقي مع حسين لبيب (رئيس الزمالك) وأتمنى أن يستمر".

ومن المقرر أن ينتهي عقد بنشرقي بنهاية الموسم الحالي مع الزمالك، حيث يسعى مجلس القلعة البيضاء المؤقت، إلى التجديد للدولي المغربي إلا أن المفاوضات لم تصل للنجاح حتى الآن بسبب رغبة وضع اللاعب شرطًا جزائيًا بقيمة مليون دولار.

وكان بنشرقي شارك في أول مباراتين للزمالك في مسابقة دوري we المصري، ضد إنبي وطلائع الجيش وانتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة واحدة وهي (2-0).

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه غريمه الأهلي، مساء الجمعة المقبل، في قمة الجولة الثالثة من مسابقة دوري we المصري.