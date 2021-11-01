أول تعليق من كهربا على حقيقة وعد موسيماني بالمشاركة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

رد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الأهلي، على حقيقة تصريحه حول وعد بيتسو موسيماني المدرب الفني للفريق الأحمر، بأنه سيشارك في الفترة المقبلة.

كهربا وجه رسالة عبر صفحته الرسمية "انستجرام"، اليوم الأحد :"بالنسبة للصحفيين اللي اتكلموا على لساني، لم يحصل أي تصريح من أي اتجاه لأي شخص، ولو أريد أن أصرح سيكون التصريح منّي أنا شخصيًا".

وأضاف :"لم ولن يصدر منّي أي تصريحات لا سابقًا أو لاحقًا على الإطلاق، اللي عنده أي حاجة ممكن يقولها عادي جدًا ويواجهني لأن ده عمره ما يحصل ولا هيحصل".

وواصل :"بعد إذن الصحفيين محدش يقول أي تصريحات على لساني، ولا بقول أي تصريحات عن حياتي الشخصية ولا الرياضية، رجاء عدم الحديث بالنيابة عنّي".

وأنهى :"رجاء من جمهوري الغالي عدم تصديق أي كلام من أي شخص غير منّي أنا فقط".

وكان "كهربا" غاب عن المشاركة في فوز الأهلي على منافسه البنك الأهلي بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري we المصري.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة غريمه الزمالك، مساء الجمعة المقبل، في إطار الجولة الثالثة من قمة مسابقة دوري we المصري.