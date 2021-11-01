الدوري المصري | مدرب طلائع الجيش يعد بتحسن مستوى الفريق

لاعبي نادي طلائع الجيش أمام لاعبي نادي الزمالك - صور Twitter

أكد عبد الحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول بنادي طلائع الجيش، أن الأداء سوف يتحسن مع مرور الوقت رغم الخسارة من البنك الأهلي ثم الزمالك اليوم في الدوري المصري.

وتعرض طلائع الجيش للخسارة في المباراتين التي خاضهما في مسابقة الدوري المصري من البنك الأهلي بثلاثية نظيفة ثم اليوم الأحد من الزمالك بهدفين نظيفين.

وقال بسيوني في مؤتمر صحفي عقب المباراة إنه يثق بتحسن الأداء في الفترة المقبلة رغم الخسارة في مباراتين وعامل الوقت والانسجام سوف يزيدان من قوة الفريق .

وأضاف:” ضربة الجزاء والتي أحرز منها الزمالك الهدف الاول أثرت علي أداء فريقه ورغم ذلك حاول اللاعبون الوصول لمرمي المنافس ولكنهم لم يسجلوا”.

وأوضح:”إصابة المهاجم جون أنطوي وخروجه مع نهاية الشوط أثرت علينا ولكن سنتدارك الموقف .. سنغلق الصفحة ونبدأ في التركيز بالمواجهات المقبلة”.