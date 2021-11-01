الدوري المصري | مدرب فاركو يُفسر سبب الخسارة أمام بيراميدز

لاعبي نادي بيراميدز أمام لاعبي نادي فاركو - صور Twitter

أبدي مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول بنادي فاركو، حزنه لخسارة فريقه 1 / 2 أمام بيراميدز بالجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وقال عبدالعاطي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن فريقه استحوذ على معظم أوقات المباراة ولكن خلال الشوط الثاني” تراجعنا بشكل كبير” واستطاع فريق بيراميدز تسجيل هدفين من كرات ثابته.

وأضاف أن فريقه حاول العودة للقاء عقب احراز بيراميدز الهدف الأول ولكن ركلة الجزاء التي تم احتسابها للمنافس أثرت على نتيجة المباراة.

وأوضح أن خبرات لاعبي بيراميدز هي من حسمت اللقاء، مشددًا على أن فريقه خاض مباراة جيدة ولكن هناك بعض الأخطاء الفردية سيتم معالجتها خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدرب فاركو أن هناك بعض الأخطاء سيتم النظر إليها لكن الفريق مقبل على مباراة هامة أمام الجونة خلال الجولة المقبلة وسيتم التحضير لها من الغد.

كشف عبدالعاطي ” خلال شوطي المباراة تحدث مع اللاعبين أن نستغل الأخطاء لتسجيل الأهداف ولكن في الشوط الثاني تراجعنا بسبب المجهود البدني”.

بتلك الخسارة، بقي فاركو، الذي يخوض موسمه الأول في المسابقة، بلا رصيد من النقاط، بعدما خسر صفر / 1 أمام مضيفه فيوتشر في المرحلة الماضية.