الدوري المصري | مدرب البنك الاهلي يُساند لاعبيه بعد الخسارة من الاهلي

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أشاد خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول بنادي البنك الأهلي، بأداء لاعبيه رغم الخسارة من الأهلي بهدف نظيف في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري.
وقال جلال في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إنه درس فريق الأهلي جيدًا قبل مواجهة اليوم، مشيرًا إلى أنه كان حريصاً علي إيقاف خطورة الثلاثي الهجومي بيرسي تاو ولويس ميكسيوني ومحمد مجدي أفشة.
وأضاف “نجحنا في إيقاف الخطورة خلال الشوط الأول ولكن مع بداية الشوط الثاني غير المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني المدير الفني طريقة اللعب ودفع بمهاجم صريح وهو محمد شريف” .
وأوضح “نجح الأهلي في تسجيل هدفه الوحيد عبر محمد شريف وغيرنا من طريقة لعبنا بهدف تحقيق التعادل وسنحت لنا فرصًا لكن لم نتمكن من التسجيل”.
يذكر أن هذه هي الخسارة الأولى للبنك الأهلي في البطولة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط.
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