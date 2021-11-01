الامارات | منتخب الصالات يختتم تجمعه في البطائح

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يختتم تجمعه في البطائح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات أول من أمس، تجمعه الداخلي في نادي البطائح والذي انطلق يوم الإثنين الماضي على ملعب صالة البطائح، وشهد سلسلة من التدريبات البدنية والفنية على مدار سبعة أيام.

ويأتي هذا المعسكر في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية شهر فبراير 2022، وتصفيات غرب آسيا المؤهلة لنهائيات بطولة كأس آسيا في دولة الكويت شهر أبريل المقبل.

وخاض المنتخب في اليوم الختامي مباراة ودية أمام فريق نادي النصر، فاز بها النصر بهدفين دون رد.

وضمت قائمة المنتخب لهذا التجمع 19 لاعباً، هم: حمد حيدر، علي الحمادي، محمد فدعق، راشد الهنائي، حسن الحنطوبي، عبدالله الحوسني، عمر النقبي، أحمد الحمادي، سعود خالد، خالد الشوكة، راشد عبيد، عبدالله الخمري، وليد بشر، أحمد السويدي، عمر بالحاج، حمد حسن، محمد عبيد، سعيد جاسم، عبدالله عبدالمجيد.

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