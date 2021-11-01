الامارات | سيلفا: الهدف المبكر حفز «الأولمبي» للفوز على عمان

شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفا: الهدف المبكر حفز «الأولمبي» للفوز على عمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعد تأهل المنتخب الأولمبي الإماراتي لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي ستُقام في أوزبكستان العام المقبل، هو التأهل الرابع للأبيض في البطولة التي ستؤهل لاحقاً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، بعد أن تصدر مجموعته الخامسة برصيد ست نقاط متفوقاً على الهند وقيرغيزستان ولكل منهما أربع نقاط، وعمان ثلاث نقاط.

واستعاد المنتخب الأولمبي حظوظه بالتأهل، على الرغم من خسارته للمباراة الأولى أمام قيرغيزستان بهدفين لهدف واحد، إذ فاز على الهند بهدف من دون رد في الجولة الثانية، قبل أن يحقق الفوز الثاني أول من أمس، على منتخب عمان بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت في استاد الفجيرة الدولي.

وتقدم الأبيض الأولمبي عن طريق اللاعب مروان فهد بعد مرور ثماني ثوانٍ، عندما استغل خطأ دفاعياً، وسدد الكرة إلى داخل الشباك، وجاء الهدف الثاني عن طريق علي صالح، بعد مناولة من سالم راشد، سددها من على مشارف منطقة الجزاء (86). وعن الفوز الحاسم على عمان، عبر مدرب المنتخب الأولمبي الإسباني دينيس سيلفا عن سعادته للتأهل واستعادة الفرصة بقوة، على الرغم من الخسارة في المباراة الافتتاحية مع قيرغيزستان، مؤكداً أنها تعكس هوية المنتخب وإصرار اللاعبين على الرغبة في خطف بطاقة التأهل وإمكاناتهم الفنية.

وعن المباراة مع عمان قال دينيس سيلفا: «سجل فريقنا هدفاً مبكراً جاء في الثواني الأولى من المباراة، وكان لهذا الهدف وقع إيجابي حفز اللاعبين على أن يؤدوا المباراة بشكل جيد وبارتياح عالٍ في مباراة ظهرت قوية وصعبة».

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