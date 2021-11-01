الامارات | الأسبوع الأول من «تحدي دبي للياقة».. شعلة نشاط بآلاف الحصص المجانية

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع الأول من «تحدي دبي للياقة».. شعلة نشاط بآلاف الحصص المجانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، يوم الجمعة الماضي، الدورة الخامسة من «تحدي دبي للياقة»، ليملأ المدينة نشاطاً وحماساً، ويشجع الجميع على ممارسة الرياضة، لتكون ضمن البرنامج اليومي لكل أفراد المجتمع، وذلك في إطار التشجيع على اتباع أسلوب حياة صحي، بما يتماشى مع الهدف المتمثل في جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً وصحة على مستوى العالم. وشهد افتتاح الدورة الجديدة من «تحدي دبي للياقة» انطلاقة مميزة في قرية «كايت بيتش للياقة» من «دي بي ورلد»، وقرية حديقة مشرف للياقة من ماي دبي، وعرضاً لفريق هارلم غلوبتروترز في قرية اللياقة في «إكسبو 2020 دبي»، بالإضافة إلى انضمام آلاف المشاركين لممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني وآلاف الحصص المجانية، في العديد من الفعاليات والأنشطة التي تم تنظيمها في مختلف أنحاء دبي.

وسيتمكن الجمهور من ممارسة التمارين الرياضية المشاركة في مجموعة من الفعاليات والمراكز التي تم افتتاحها في الأسبوع الأول من «تحدي دبي للياقة» ابتداءً بحصص الدراجات الثابتة، والتمارين الرياضية في قرية «كايت بيتش للياقة» من «دي بي ورلد»، وحصص الـ«يودي كومبات»، ورقص الهيب هوب للأطفال في قرية حديقة مشرف للياقة من «ماي دبي»، إضافة إلى افتتاح أول خمسة مراكز للياقة البدنية ضمن المناطق السكنية المجتمعية، و12 فعالية رياضية منظمة من قبل الشركاء، وتشمل ألعاب أندر أرمور تيرف «سباق الوحدة للجري» من بنك الإمارات دبي الوطني، وبطولة دبي للبادل تنس، والحدث المميز والمرتقب «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، الذي سيقام على شارع الشيخ زايد يوم الجمعة الخامس من نوفمبر 2021.

أهم فعاليات الأسبوع الأول

1- تحدي دبي للدراجات الهوائية «5 نوفمبر»

يبدأ وينتهي المسار العام، الذي يبلغ طوله 14 كم، لمن هم في سن 10 سنوات فما فوق، في خمسة مواقع على شارعَي الشيخ زايد والمركز المالي، أما المسار الآخر فيمتد لأربعة كيلومترات، وهو مناسب للعائلات والأطفال، فسينطلق من بوليفارد الشيخ محمد بن راشد.

2- بطولة البادل تنس «2 - 4 نوفمبر»

تبدأ هذا الأسبوع بطولة كأس دبي للبادل تنس، التي تشمل مباريات استعراضية من الثاني إلى الرابع من نوفمبر، في قرية كايت بيتش للياقة من «دي بي ورلد»، والتي تضم عدداً من أفضل المحترفين في العالم.

3- قرى اللياقة البدنية «30 دقيقة يومياً»

تشهد قرى اللياقة البدنية المجانية الخاصة بـ«تحدي دبي للياقة»، في كايت بيتش، وإكسبو 2020 دبي، وحديقة مشرف، مجموعة من الأنشطة التي تتيح للمشاركين فرصة ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني اليومي، سواء للمهتمين باليوغا أو الدراجات أو الرياضات المائية.

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