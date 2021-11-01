الامارات | انضمام نجوم جدد للمشاركة في «AVIV دبي» للغولف

شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام نجوم جدد للمشاركة في «AVIV دبي» للغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الجولة الأوروبية انضمام اللاعبين الفائزين في السباق إلى دبي، تومي فليتوود ومارتن كايمر، إلى اللاعب أنطوان روزنر، الساعي للدفاع عن لقبه، والمصنف العالمي 27 بول كيسي، للمشاركة في بطولة AVIV دبي للغولف، الحدث قبل الأخير في موسم السباق إلى دبي 2021.

وتقام البطولة على ملعب النار في عقارات جميرا للغولف في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري، حيث تبلغ قيمة جوائزها 1.5 مليون دولار أميركي، وذلك قبل الحدث الأخير لسلسلة رولكس لعام 2021 «بطولة دي بي ورلد»، التي تختتم منافساتها لهذا العام في دبي على ملعب الأرض.

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