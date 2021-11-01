الامارات | الفلاسي: النصر سيجتهد لتحقيق ما تبقى من ألقاب «الطائرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الفلاسي: النصر سيجتهد لتحقيق ما تبقى من ألقاب «الطائرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو شركة نادي النصر للألعاب الجماعية مشرف فريق الطائرة، منصور الفلاسي، أن «العميد» سيستمر في العمل من أجل حصد ما تبقى من ألقاب خلال الموسم، في إشارة إلى رغبة الفريق في تحقيق لقبَي كأس رئيس الدولة والدوري العام، لإضافتهما إلى لقبَي كأس نائب رئيس الدولة وكأس السوبر، اللتين حققهما «العميد» على حساب جاره شباب الأهلي خلال ثمانية أيام فقط. وقال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»: «إن التتويج بالألقاب هدف كل نادٍ، وإنهم سيعملون من أجل ذلك، لكنه أشار إلى أن لكل بطولة ظروفها، ولا يمكن التعهد بتحقيقها قبل بدايتها»، وأضاف: «نحن بالتأكيد نسعى لتحقيق كل البطولات، وفي الوقت نفسه ندرك أن علينا العمل جيداً لأجل ذلك، نحن لا نعرف الظروف التي قد تحيط بالفريق، لأن لكل بطولة ظرفها، لذلك نحن كما قلت سنسعى لتجهيز الفريق بالشكل المناسب، وسنوفر كل الاحتياجات المطلوبة». وكان النصر تُوج بلقب كأس السوبر، أول من أمس، على حساب جاره شباب الأهلي 3-1، في اللقاء الذي أقيم على صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل في زعبيل، وهو الانتصار الثاني لـ«العميد» على المنافس نفسه خلال ثمانية أيام فقط، بعد أن فاز في نهائي كأس نائب رئيس الدولة بنتيجة 3-صفر على الملعب نفسه. وأرجع مشرف فريق الطائرة في نادي النصر نجاحات «العميد»، منذ بداية الموسم الحالي إلى الدعم الذي يجده النادي من إدارة النادي إلى جانب التحضيرات التي سبقت الانطلاقة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني واللاعبين قاموا بدورهم خلال فترة الصيف، جعلهم في كامل الجاهزية لخوض المباريات.

ويمثل فريق رجال النصر للكرة الطائرة الدولة في النسخة الثانية لـ«السوبر الإماراتي الكويتي»، الذي سيحدد موعده لاحقاً، والذي سيجمعه بمنافسه فريق الكويت في دولة الكويت، وكانت النسخة الأولى، التي أقيمت في 2019، تُوج بها فريق الكويت على ممثل الدولة فريق شباب الأهلي.

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