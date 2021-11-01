الامارات | حسن ويوسف يُشاركان في «سيمنار» حكام مونديال 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن ويوسف يُشاركان في «سيمنار» حكام مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر أمس، الحكمان الإماراتيان الدوليان محمد عبدالله حسن (حكم الساحة)، ومحمد أحمد يوسف (مساعد أول) إلى الدوحة، للمشاركة في سيمنار الاتحاد الدولي لكرة القدم للحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2022، للفترة من الأول لغاية 5 الجاري.

ويشتمل برنامج السيمنار الذي يشارك فيه 52 حكماً تم ترشيحهم من الاتحادات الأعضاء، على مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية على الحالات التحكيمية وحالات الفيديو، وتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بالاستعانة بلاعبين محليين، وخوض تمارين بدنية وفنية واختبارات للياقة البدنية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news