الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حَكم

اضطر حكم كرة قدم إلى وضع كريم مضاد للشمس أثناء تحكيمه لمباراة أقيمت الساعة 12 ظهراً، في دوري الأكاديميات في مدينة دبي الرياضية بسبب توقيت إقامة المباراة، الذي يشهد ارتفاعاً في درجة حرارة الطقس.

إنذار

سخر مدرب فريق رديف العين، غازي فهد، من نفسه بعد حصوله على بطاقة صفراء، من حكم مباراة فريقه أمام شباب الأهلي في دوري الرديف، وكتب في حسابه على «إنستغرام»: «أخذت إنذارات وأنا مدرب أكثر مما كنت لاعباً».

مدرب

جددت إدارة نادٍ في دوري المحترفين مفاوضاتها مع مدرب أجنبي كبير «كانت قد نفت المفاوضات معه»، بهدف التوصل إلى اتفاق مُرضٍ للطرفين، استجابة لضغوط كبيرة من جمهور النادي بضرورة التعاقد مع هذا المدرب، رغم كلفته المالية العالية.

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