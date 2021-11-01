موسيماني يتهم كهربا بتسريب اسرار الأهلي بعد أزمة المؤتمر الصحفي.. واللاعب يرد

الشارقة - اميمة ياسر - اتهم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، لاعبه محمود عبد المنعم كهربا، بتسريب أخبار الفريق إلى الصحفيين ووسائل الإعلام، بعد مشادة مع أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق الأحمر أمام البنك الأهلي، التي انتهت بفوز كتيبة موسيماني بهدف نظيف في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وبدأت الأزمة بين الصحفي وموسيماني بسؤال الأول عن غياب كهربا عن مباراة البنك الأهلي رغم أن المدرب وعده بالمشاركة في المباريات، وانتهت باتهام موسيماني للاعب بتسريب أخبار الفريق لوسائل الإعلام، ونسرد تفاصيلها كالتالي:

الصحفي: لماذا لم تشرك كهربا في المباريات رغم أنك وعدته بذلك؟

موسيماني: «أنا بوعد كل اللاعبين بالمشاركة، مين قال إني وعدت كهربا بالمشاركة وقعدت معاه».

الصحفي: «كهربا صاحبي وقاللي»

موسيماني: «تقصد أن كهربا بيقول الحاجات اللي بتحصل جوه الفريق؟ أنا فعلاً وعدته لكن متفاجئ من أن الإعلام يعرف ذلك، مشكلتي أن لاعيبتي بيتكلموا مع أصدقائهم الصحفيين، عندي مشكلة مع اللاعبين بشكل عام وهي خروج خبايا الفريق».

كان موسيماني قد فضل عدم مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا من مباراة البنك الأهلي، التي فاز بها الأهلي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري

ورد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الأهلي، على حقيقة تصريحه حول وعد بيتسو موسيماني المدرب الفني للفريق الأحمر، بأنه سيشارك في الفترة المقبلة.

كهربا وجه رسالة عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، اليوم الأحد :"بالنسبة للصحفيين اللي اتكلموا على لساني، لم يحصل أي تصريح من أي اتجاه لأي شخص، ولو أريد أن أصرح سيكون التصريح منّي أنا شخصيًا".

وأضاف :"لم ولن يصدر منّي أي تصريحات لا سابقًا أو لاحقًا على الإطلاق، اللي عنده أي حاجة ممكن يقولها عادي جدًا ويواجهني لأن ده عمره ما يحصل ولا هيحصل".

وواصل :"بعد إذن الصحفيين محدش يقول أي تصريحات على لساني، ولا بقول أي تصريحات عن حياتي الشخصية ولا الرياضية، رجاء عدم الحديث بالنيابة عنّي".

وأنهى :"رجاء من جمهوري الغالي عدم تصديق أي كلام من أي شخص غير منّي أنا فقط".

وكان "كهربا" غاب عن المشاركة في فوز الأهلي على منافسه البنك الأهلي بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري we المصري.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة غريمه الزمالك، مساء الجمعة المقبل، في إطار الجولة الثالثة من قمة مسابقة دوري we المصري.