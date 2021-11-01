شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 31 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 31 / 10 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، والتى جاءت أبرزها فوز الأهلى على البنك الأهلى بهدف نظيف عن طريق محمد شريف.

الأهلى يحقق انتصاره الأول على البنك.. ويعتلى صدارة الدورى العام

تغلب فريق الأهلي على البنك الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز. الزمالك يصل لـ25 مباراة متتالية بدون هزيمة بعد الفوز على طلائع الجيش بثنائية حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على نظيره طلائع الجيش بهدفين نظيفين فى المباراة، التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من الدورى والتى أقيمت على استاد برج العرب. ناصر عباس: ركلة جزاء من الـ VAR مثيرة للجدل فى لقاء الزمالك والطلائع

حقق فريق الزمالك فوزا مهما على نظيره طلائع الجيش بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري والتي أقيمت على استاد برج العرب.

أحمد سامى يستقر على 20 لاعبا لمباراة المصرى فى برج العرب

استقر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على اختيار 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق، استعدادا لمباراة المصرى البورسعيدى والمقرر لها برج العرب غدا. فيديو وصور.. بيج رامي يستعرض مهاراته فى ختام مهرجان اولمبيا مصر للمحترفين قام البيج رامى مستر أولمبيا لعام 2021 بإظهار بعض مهاراته خلال التواجد فى ختام مهرجان مستر أولمبيا مصر للمحترفين في كمال الأجسام (KO PRo)، والذي يقام في مصر لأول مرة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الأجانب المحترفين.

كارتيرون: الزمالك يستحق فوزا أكبر على الجيش.. وسنستعد بقوة للقمة