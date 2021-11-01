شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 31 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 31 / 10 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، والتى جاءت أبرزها فوز الأهلى على البنك الأهلى بهدف نظيف عن طريق محمد شريف.
الأهلى يحقق انتصاره الأول على البنك.. ويعتلى صدارة الدورى العام
تغلب فريق الأهلي على البنك الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
الزمالك يصل لـ25 مباراة متتالية بدون هزيمة بعد الفوز على طلائع الجيش بثنائية
حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على نظيره طلائع الجيش بهدفين نظيفين فى المباراة، التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من الدورى والتى أقيمت على استاد برج العرب.
حقق فريق الزمالك فوزا مهما على نظيره طلائع الجيش بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري والتي أقيمت على استاد برج العرب.
أحمد سامى يستقر على 20 لاعبا لمباراة المصرى فى برج العرب
استقر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على اختيار 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق، استعدادا لمباراة المصرى البورسعيدى والمقرر لها برج العرب غدا.
قام البيج رامى مستر أولمبيا لعام 2021 بإظهار بعض مهاراته خلال التواجد فى ختام مهرجان مستر أولمبيا مصر للمحترفين في كمال الأجسام (KO PRo)، والذي يقام في مصر لأول مرة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الأجانب المحترفين.
كارتيرون: الزمالك يستحق فوزا أكبر على الجيش.. وسنستعد بقوة للقمة
أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على طلائع الجيش في مباراة اليوم.
عبد الله السعيد يقود بيراميدز للفوز على فاركو فى الدورى
قاد عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز فريقه للفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.
الزمالك يحصد النقطة 6 بهدفين فى مرمى الطلائع بالجولة الثانية من الدورى
حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على نظيره طلائع الجيش بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري والتي أقيمت علي استاد برج العرب.
المقاصة يعلن اختيار مجلس جديد بالتزكية والاتفاق مع مستثمر جديد
اعتمدت الجمعية العمومية لنادي المقاصة تشكيل مجلس الإدارة الجديد، الذي نجح بالتزكية وذلك خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للنادي الذي اكتمل نصابه القانوني اول أمس الجمعة.
كشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن أحمد حسام عوض عضو اللجنة المؤقتة قدم استقالته من منصبه اليوم الأحد.
تعرض يوسف أوباما لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لإجهاد عضلى خلال خوض التمرين الختماى قبل مواجهة طلائع الجيش، الأمر الذى دفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لاستبعاده من المباراة والاعتماد على مصطفى فتحى فى التشكيل الأساسى حرصًا على عدم تفاقم إصابة اللاعب وتجهيزه لمباراة القمة أمام الأهلى.
أوضح الإعلامي يحيي حمزة، عن شروط مسئولي الأهلي من أجل الموافقة على تجديد عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر ، والذي ينتهي عقده مع المادي بنهاية الموسم الحالي.
سيراميكا يهزم الإسماعيلى فى الجولة الثانية بالدورى الممتاز
فاز فريق سيراميكا بقيادة مديره الفنى هيثم شعبان على نظيره الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما بالجولة الثانية من مسابقة الدورى العام الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 .
فاز فريق مصر المقاصة على نظيره الجونة بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين بإستاد الكلية الحربية بالجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.