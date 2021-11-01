شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور حكما لمواجهة المصرى وسموحة.. وأحمد جمال لإيسترن كومبانى والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة عصام عبد الفتاح، حكام غدا الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الثانى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.





المصري × سموحة: 5:30 ▪︎أحمد الغندور حكما للساحة، ويعاونه كل من محمد محمود لطفي مساعد أول، وإبراهيم السوداني مساعد ثان، وجلال أحمد حكم رابع، ومحمد الحنفي حكم فيديو، وشهاب راشد حكم فيديو مساعد.





الشرقية للدخان × غزل المحلة: 8:00▪︎أحمد جمال حكما للساحة ويعاونه كلا من: خالد السيد مساعد أول، وهشام عبد المريد مساعد ثان، ومحمد العتباني حكم رابع، وطارق مجدي حكم فيديو، ومصطفى مدحت حكم فيديو مساعد.