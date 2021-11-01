شكرا لقرائتكم خبر عن علي لطفي يحافظ على نظافة شباكه مع الأهلي للمباراة الثانية على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ علي لطفي على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي بعد فوز فريقه على البنك الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد بالجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري.

وخرج علي لطفي بشباك نظيفة في مباراة الإسماعيلي بالجولة الأولى، والتي انتهت بالفوز برباعية نظيفة، ثم مباراة الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، رغم أنه استقبل هدفين في مباراتي دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الحرس الوطني بطل النيجر.

وأعرب بيتسو موسيماني عن سعادته عقب تحقيق الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري، وقال: "وعدت لاعبي الأهلي جميعا بالفرصة، ومحمد شريف هداف الفريق، ورغم ذلك يتواجد على الدكة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: طالبت اللاعبين بين شوطي مباراة البنك الأهلي بالاعتماد على العرضيات بشكل أفضل في الشوط الثاني، لأن العرضيات كانت كثيرة في الشوط الأول، ولم أطلب منهم ذلك في ظل عدم وجود مهاجم ذي قامة طويلة يتعامل معها".

وردا على سؤال عن عدم مشاركة كهربا قائلا: "أتحدث مع كل اللاعبين، وأعدهم بالمشاركة في المباريات، بدليل أن محمد شريف الذي سجل 26 هدفا في الموسم الماضي لم يشارك أمام الإسماعيلي".

وأضاف: "إيقاع الأهلي تراجع بعض الشيء بعد تسجيل هدف التقدم، وأجرينا تغييرات لتنشيط حالة الفريق الهجومية.

واختتم: "طريقة اللعب في مباراة الأهلي تغيرت في الشوط الثاني خلال المباراة وفقا لظروف اللعب، وكان لنا أكثر من فرصة للتسجيل".