شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن زيزو: رؤيته على علامة الجزاء تُسبب الرعب للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الحساب الرسمى لنادى الزمالك، رسالة إلى أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، بعدما قاد الزمالك للفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين مساء الأحد فى إطار الجولة الثانية للدورى.

ونشر الحساب الرسمى لنادى الزمالك على موقع "تويتر"، صورة لأحمد سيد زيزو معلقا عليها: "رؤيته على علامة الجزاء تٌسبب الرعب للجميع ليس عليك إلا الحذر".

حقق فريق الزمالك فوزا مهما على نظيره طلائع الجيش بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من الدورى والتى أقيمت على استاد برج العرب.

أحرز هدفى الزمالك زيزو فى الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وعمر السعيد من كرة رأسية فى الدقيقة 63، ليصل الزمالك للنقطة 6 من مباراتين فى صراع الحفاظ على اللقب مبكرًا.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثى – محمود حمدى “الونش” – محمود علاء – أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – مصطفى فتحى – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: عمر السعيد.

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: محمد ناصف - محمد على الجونى - على الفيل - حسن مجدي، خط الوسط: عمرو السيسى - مهند لاشين - عبد الرحمن محمد، خط الهجوم: ميدو جابر - جون أنطوى - أحمد سمير.