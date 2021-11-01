شكرا لقرائتكم خبر عن الكومى رئيسا للنادى الإسماعيلي والطيب وأبو العلا وشعيب ونانسي في العضوية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النادى الإسماعيلي، فوز المهندس يحيى الكومى، بمنصب رئيس النادى الإسماعيلى، وخالد زين فى منصب نائب رئيس النادى، وحاتم حجازي أمينًا للصندوق.

كما فاز فى منصب العضوية فوق السن كل من: محمد أسامة أبو العلا، وخالد الطيب وليد شعيب وعاطف زايد، كما فازت فى منصب تحت السن، نانسى القاضى.

ووافق أعضاء الجمعية العمومية للنادى الإسماعيلي بإجماع أغلب الأصوات على ميزانية النادى، في الانتخابات التى تم التصويت عليها صباح اليوم وحتى الخامسة من مساء اليوم.

وأغلقت اللجنة المشرفة علي انتخابات النادى الإسماعيلي، باب التصويت في الانتخابات، في الخامسة من مساء اليوم، والتى شهدت إقبال كبير اليوم.

وتمت عملية فرز الأصوات، قبل للإعلان عن الفائزين في انتخابات مجلس إدارة النادى، وسط حضور كل المرشحين.

وقال سامى عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، إن عدد المصوتين في الانتخابات، وصل قرابة 3 آلاف صوت.

وعُقد اليوم الأحد، اجتماع الجمعية العمومية للنادى الإسماعيلى بحديقة رضا لاختيار مجلس جديد للأربعة سنوات المقبلة والتصويت على إعتماد جدول الاعمال والتي تشهد تنافسًا كبيرًا على كل المناصب بعدما اعتمدت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية قائمة المرشحين بانتخابات القلعة الصفراء.

وانسحب آل عثمان من خوض السباق الانتخابى بعدما تولى إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى الحالى المنصب منذ 2017 فيما اعتذر شقيقه محمود عثمان عن خوض الانتخابات الجديدة.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية بالإسماعيلى الذين يحق لهم الاقتراع فى الانتخابات القادمة نحو 5 آلاف فرد أو أكثر بقليل المسددين لاشتراكاتهم عن السنة المالية المنتهية لاختيار المجلس الجديد الذي يتولى قيادة النادى لأربع سنوات.

وتقرر أن يكون الحضور باللجنة للتسجيل والأدلاء بالأصوات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وشددت مديرية الشباب والرياضة على حضور عضو الجمعية العمومية بشخصه ولا يجوز أن ينيب غيره فى التوقيع أو التصويت.

وتقرر أن يحضر عضو الجمعية العمومية بكارنيه النادى أو بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ورخصة السلاح، ويقوم عضو الجمعية العمومية بالإدلاء بصوته والخروج عدم التواجد داخل اللجنة بعد التصويت.

وحضر عضو الجمعية العمومية مرتديًا الكمامة، كما يوجد لجنة من شئون العضوية خارج اللجنة، لتسهيل عملية الأدلاء بالصوت ومعرفة رقم اللجنة لكل عضو جمعية عمومية، وشددت مديرية الشباب والرياضة على المرشحين التواجد داخل اللجنة الساعة التاسعة صباحًا بالمكان المخصص لهم داخل اللجنة كما أكدت على المرشحين أو المندوبين عنهم بتوكيل رسمى إبراز بطاقة الرقم القومى للمستشار رئيس الهيئة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية للسماح له بالتواجد فى المكان المخصص للمرشحين.

وأكدت المديرية أنه يحق للمرشح أن ينيب غيره "شخص واحد فقط" بتوكيل رسمى موثق من الشهر العقارى للتواجد داخل اللجنة وذلك فى حال غيابه وعدم حضور المرشح بنفسه.

كما شددت المديرية على جميع أعضاء الجمعية العمومية الالتزام بالتعليمات وتعليمات هيئة الإشراف من المستشارين ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية ومن يخالف سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده من قبل اللجنة.

وتنافس على رئاسة الإسماعيلى كل من الدكتور هشام عنانى، ويحيى الكومى، ونصر أبو الحسن وعلى غيط فيما تنافس على منصب النائب كل من سليمان أبو عريضة وخالد زين ومحسن عبد المسيح وعماد عبد الواحد فيما تنافس على منصب أمين الصندوق كل من مصطفى شلة وحاتم حجازى وتنافس على العضوية تحت السن نانسى القاضى وحسام عبد البديع ومحمد مجدى.