شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، فوز الأهلي على البنك الأهلى، ولجنة تخطيط الأهلي توصي بتجديد عقد علي معلول وغلق باب رحيله للخليج.

الأهلى يحقق انتصاره الأول على البنك.. ويعتلى صدارة الدورى العام

تغلب فريق الأهلي على البنك الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز. شاهد تدخل موسيمانى لفض خلاف سيد عبدالحفيظ مع الحكم تدخل الجنوب أريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى لفض خلاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأحمر مع الحكم الرابع في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد "الأهلي – السلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

لجنة تخطيط الأهلي توصي بتجديد عقد علي معلول وغلق باب رحيله للخليج

أوصت لجنة التخطيط بالأهلي بضرورة إنهاء ملف تجديد عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، والذي ينتهي عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو االشتوي القادم.

طلب طاهر محمد طاهر مهاجم النادي الأهلي الجهاز الفني لناديه بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تحديد موقفه، سواء بوجود حاجة لخدماته أم لا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد استبعادة من المباريات الأخيرة وأخرها مباراة فريقه أمام البنك الأهلي المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

كشف مسئولو منتخب مصر، عن أنهم تلقوا تأكيدات من النادى الأهلى بلحاق محمد الشناوى حارس الفريق بمباراة القمة أمام نادى الزمالك يوم الجمعة المقبل فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى.