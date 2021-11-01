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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، الزمالك يصل لـ25 مباراة متتالية بدون هزيمة بعد الفوز على طلائع الجيش بثنائية.

كارتيرون: الزمالك يستحق فوزا أكبر على الجيش.. وسنستعد بقوة للقمة

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على طلائع الجيش في مباراة اليوم. حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على نظيره طلائع الجيش بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري والتي أقيمت علي استاد برج العرب.

كشف مسئولو منتخب مصر، عن أنهم تلقوا تأكيدات من النادى الأهلى بلحاق محمد الشناوى حارس الفريق بمباراة القمة أمام نادى الزمالك يوم الجمعة المقبل فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى.

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