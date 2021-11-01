جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات الأحد 31 / 10 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد 5 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، حيث التقى المقاصة مع الجونة على استاد الكلية الحربية واستضاف سيراميكا نظيره الإسماعيلي على استاد المقاولون العرب عصر اليوم، بينما أقيمت مباراتان في الخامسة والنصف الأولى جمعت الزمالك مع طلائع الجيش على استاد برج العرب والثانية بيراميدز مع فاركو على استاد الإسكندرية.

ترتيب هدافي الدوري بعد مباريات الأحد 31 / 10 / 2021

يتواجد مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري على رأس قائمة هدافي الدوري برصيد 3 أهداف، فيما يتواجد كل من بيرسي تاو ومحمد هلال وأحمد رفعت وجون إيبوكا ووليد الكرتي وعبد الله السعيد وأحمد سيد زيزو في المراكز من الثاني للثامن.



ترتيب هدافي الدوري المصري

نتيجة مباراة الأهلي والبنك الأهلي

تغلب فريق الأهلي على البنك الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة السادسة في صدارة الدوري، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط في المركز السادس.

وتكون تشكيل الأهلي من: علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق في الوسط ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني في الهجوم.

وجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، محمود عبد المنعم كهربا، حسام حسن، محمد شريف، حسين الشحات، كريم فؤاد، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، وأحمد ياسين، ومحمود سيد، وعاصم صلاح، وأمير مدحت في الدفاع، ومحمد فتحي، وأحمد سعيد، ومحمد بسيوني، و محمد هلال، اسحاق يعقوبو في الوسط، وفادي فريد في الهجوم.

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد العش، ومحمود قاعود، وأحمد السعدني، ومحمد لعبة، ومعروف يوسف، وموسى دياورا، وأسامة إبراهيم، ومحمد عيسى، وأسامة فيصل.

نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش

حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًّا على نظيره طلائع الجيش بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري والتي أقيمت على استاد برج العرب.

أحرز هدفي الزمالك زيزو في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وعمر السعيد من كرة رأسية في الدقيقة 63، ليصل الزمالك للنقطة 6 من مباراتين في صراع الحفاظ علي اللقب مبكرًا.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: عمر السعيد.

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: محمد ناصف - محمد على الجوني - على الفيل - حسن مجدي، خط الوسط: عمرو السيسي - مهند لاشين - عبدالرحمن محمد، خط الهجوم: ميدو جابر - جون أنطوي - أحمد سمير.

نتيجة مباراة بيراميدز وفاركو

قاد عبد الله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، فريقه للفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز عبد الله السعيد فى الدقيقة 68 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 84 من ركلة جزاء وبعدها قلص رامى صبرى مدافع فاركو الفارق لفريقه فى الدقيقة "90+3" من ركلة جزاء.

وألغى الحكم إبراهيم نور الدين هدفًا لـ"فاركو" فى الدقيقة 40 سجله أحمد عبد العزيز مودى فى شباك بيراميدز بعد الرجوع إلى تقنية الـ"var" واحتسابه خطأ لصالح الفريق السماوى.

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - وليد الكرتي - محمود صابر - رمضان صبحي، خط الهجوم: محمود وادي.

بينما بدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد صبحي، الدفاع :أحمد صغيري _ رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - عبد الله بكرى_ عزمي غومه، الوسط : محمود عماد - محمود حمادة - رزقي حمرون،الهجوم : عمرو جمال سيف تيري.

نتيجة مباراة المقاصة والجونة

فاز فريق مصر المقاصة على نظيره الجونة بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين بإستاد الكلية الحربية بالجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.

سجل هدف المقاصة الأول كريم حلاوة لاعب الفريق الفيومى، في الدقيقة 48 من أحداث المباراة، وتم تسجيل من خلال التمريرة التي قام بها أريك سيرجي إلى كريم حلاوة فانفرد بالمرمى وسدد الكرة داخل الشباك، معلنا تقدم الفريق.

وسجل الهداف الثانى أحمد صبيحة في الدقيقة 83، من كرة عرضية عن طريق سعيد الونش، وصلت الى صبيحة ليسجل ثانى الأهداف في المباراة .

وأكمل الجونة اللقاء بعشرة لاعبين فقط، بعد أن تم طرد محمد نجيب لاعب الجونة، بعد الحصول على الإنذار الثانى ، ليكمل الجونة اللقاء بعدد 10 لاعبين فقط .

وحاول لاعبو الجونة إدراك التعادل، أكثر من مرة، من بينها تسديدة قوية من ناصر ناصر لاعب الجونة من مسافة بعيدة من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى مصر فريق المقاصة.

واحتل المقاصة المركز السادس برصيد 3 نقاط، بينما يقع الجونة فى المركز الرابع عشر بنقطة واحدة.

نتيجة مباراة سيراميكا والإسماعيلي

فاز فريق سيراميكا، بقيادة مديره الفنى هيثم شعبان، على نظيره الإسماعيلى، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما بالجولة الثانية من مسابقة الدورى العام الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 .

وتقدم عصام صبحى، لاعب الإسماعيلى، لفريق السيراميكا بهدف عكسى فى مرماه فى الدقيقة 16، قبل أن يتعادل شلونجو للإسماعيلى فى الدقيقة 30 .

وتقدم شادى حسين لاعب سيراميكا لفريقه ليحرز الهدف الثانى أمام الإسماعيلى فى الدقيقة 72 من عمر المباراة لينتهى اللقاء لصالح فريقه .

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من: أحمد عادل عبد المنعم ومحمد هاشم وباهر المحمدى ومحمد دسوقى وعصام صبحى وعماد فتحى ومحمود دونجا ومحمد صادق وشيلونجو وشكرى نجيب وأحمد مصطفى .

بينما ضم تشكيل سيراميكا كليوباترا كلا من: عامر عامر ومصعب البطاط وسيف تقا وعبد الله محمود وأحمد محسن ومحمود نبيل ومحمد حسن وبلال السعيدنى ومحمد حسن ومحمد إبراهيم وشريف دابو وباسم مرسى.