شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى نسر مباراة الأهلى والبنك فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الحساب الرسمي للنادى الأهلى، حمدى فتحى، لاعب وسط الفريق، "نسر" مباراة الأهلى والبنك الأهلى، التي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلى والسلام في إطار الجولة الثانية من الدورى.

ونشر الحساب الرسمي للنادى الأهلى على موقع "تويتر"، صورة لحمدى فتحى معلقا عليها: "نسر مباراة اليوم هو لاعبنا حمدي فتحي بأداء أكثر من رائع.. استمر".

وتغلب فريق الأهلى على البنك الأهلى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلى والسلام ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة وصل الأهلى للنقطة السادسة فى صدارة الدورى، بينما توقف رصيد البنك الأهلى عند 3 نقاط فى المركز السادس.