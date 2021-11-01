شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: وعدت كل اللاعبين بالمشاركة.. وإيقاع الأهلي تراجع بعد هدف التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني عن سعادته عقب تحقيق الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري، وقال: "وعدت لاعبي الأهلي جميعا بالفرصة، ومحمد شريف هداف الفريق، ورغم ذلك يتواجد على الدكة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: طالبت اللاعبين بين شوطي مباراة البنك الأهلي بالاعتماد على العرضيات بشكل أفضل في الشوط الثاني، لأن العرضيات كانت كثيرة في الشوط الأول، ولم أطلب منهم ذلك في ظل عدم وجود مهاجم ذي قامة طويلة يتعامل معها".

وردا على سؤال عن عدم مشاركة كهربا قائلا: "أتحدث مع كل اللاعبين، وأعدهم بالمشاركة في المباريات، بدليل أن محمد شريف الذي سجل 26 هدفا في الموسم الماضي لم يشارك أمام الإسماعيلي".

وأضاف: "إيقاع الأهلي تراجع بعض الشيء بعد تسجيل هدف التقدم، وأجرينا تغييرات لتنشيط حالة الفريق الهجومية.

واختتم: "طريقة اللعب في مباراة الأهلي تغيرت في الشوط الثاني خلال المباراة وفقا لظروف اللعب، وكان لنا أكثر من فرصة للتسجيل".