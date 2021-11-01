شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: الشناوي سيتواجد في القمة.. ومباراة الزمالك غير مؤثرة في تحديد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على فوز فريقه الصعب على البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من عمر الدوري، مؤكدا أن بعض المباريات تكون مغلقة وبعضها تكون مفتوحة، ولا أرغب في الوقوف عند مباراة بعينها، وعلينا غلق الصفحة والتركيز في المواجهات القادمة.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات لقناة الأهلي عن الاستمرارية في تحقيق الانتصارات أهم شيء في تحقيق الفوز بشكل مستمر، مشيرا إلى أن محمد الشناوي دخل في التدريبات الجماعية وكان من الممكن أن يتواجد في قائمة البنك الأهلي ولكن بيتسو موسيماني فضل إراحته، وسيتواجد في مباراة القمة ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل.

وأضاف: "مباراة القمة هي بطولة في حد ذاتها وكدوري لا أعتقد أنها تعطي انطباعا غير أنها مباراة بين فريقين كبيرين وأفضل فريقين في إفريقيا لفترات كثيرة وهي مباراة يهم كل ناد فيها الفوز، كما أنها مباراة بثلاث نقاط فقط، خاصة أنه في الموسم الماضي كسبنا مباراة القمة ولكن خسرنا الدوري".

وتابع: "القمة هي مباراة مهمة وحساباتها أنها بثلاث نقاط رغم أنها تعطيك مؤشر جيد ولا تؤثر على شكل المنافسة في الموسم الحالي، خاصة أنها في الأسبوع الثالث للدوري ونرغب ان تخرج بشكل طيب وتليق باسم الفريقين، وأتمنى أن يكون التحكيم فيها على اعلى مستوى لأنه مؤثر جدا في المنظومة".

واختتم: "أتمنى أن يليق مستوى التحكيم بمباراة القمة، وغالبا تحدث أخطاء تحكيمية، وما أستغرب له أن يقال 50 لـ50 عندما تسأل عن صحة ركلة الجزاء.