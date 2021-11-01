شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 60 دقيقة.. الأهلي يفشل في فك شفرة "البنك" واستمرار التعادل السلبي ونزول شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال التعادل السلبي سيطر على نتيجة مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وبدأ الأهلي المباراة برتم سريع في محاولة منه للضغط على البنك الأهلي والاستحواذ على مجريات اللعب، وحاول استغلال الجبهة اليسرى التي يتواجد بها علي معلول وميكيسوني ويدخل معهم بيرسي تاو.

وهدد حمدي فتحي مرمى البنك الأهلي في الدقيقة العاشرة بعدما لمس بقدمه الكرة الطولية التي وصلته من أفشة ليحولها محمود الزنفلي إلى ركلة ركنية، ويهدد السولية مرمى البنك في الدقيقة 11 وتتحول إلى ركنية ثانية في أقل من دقيقة.

وأهدر بيرسي تاو فرصة سهلة للأهلي في الدقيقة 21 بعد استلام عرضية سحرية من أفشة ولكن وضعها رأسية خارج المرمى، واستمرت محاولات الأهلي عن طريق ميكيسوني في الدقيقة 20 بعدما استغل كرة الزنفلي ولعبها رأسية في اتجاه المرمى ولكن أنقذها مدافع البنك الأهلي.

وفي الدقيقة 30 هدد البنك الأهلي مرمى الأهلي من هجمة منظمة من الجبهة اليسرى، ولم يتعامل علي لطفي بشكل جيد مع الكرة العرضية وحاول لاعبي البنك تسجيل هدف التقدم ولكن وقوع أحد اللاعبين في مصيدة التسلل حرمتهم من زيارة شباك الأهلي.

ومرر محمد هاني عرضية من الجبهة اليمنى في الدقيقة 24 أبعدها الزنفلي عن مرمى البنك، وسددها السولية نحو المرمى مباشرة ولكن مرت بجوار القائم، واستمرت محاولات في الدقيقة 27 من كرة عرضية من الجبهة اليسرى من تاو ولكنها لم تجد من يتابعها في منطقة جزاء البنك الأهلي وتمر دون خطورة، وسدد أكرم توفيق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 29.

وهدد محمود سيد مرمى الأهلي بتصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36 ولكن أمسك بها علي لطفي، ورد أفشة بتصويبة قوية في الدقيقة 42 من خارج منطقة الجزاء أيضا ولكن مرت بجوار قائم البنك الأهلي، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بضغط مكثف في محاولة لزيارة شباك البنك، وهدد مرماه بكرتين في الدقيقة 51 و52 عن طريق بيرسي تاو والسولية، ودفع موسيماني بمحمد شريف في الدقيقة 53 على حساب محمد هاني لتعزيز الشق الهجومي على أن يعود أكرم توفيق لقيادة الجبهة اليمنى.

وهدد محمد شريف مرمى البنك في الدقيقة 55 برأسية ولكن مرت أعلى العارضة، وتغير شكل الأهلي بعد تغيير طريقة اللعب والعودة لطريقة 4 / 2 / 3 / 1 وهي الطريقة التقليدية لموسيماني.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي مساء الأحد على استاد الأهلي والسلام في الجولة الثانية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من: علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق في الوسط ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، محمود عبد المنعم كهربا، حسام حسن، محمد شريف، حسين الشحات، كريم فؤاد، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.

أعلن خالد جلال المدير الفني لنادي البنك الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، وأحمد ياسين، ومحمود سيد، وعاصم صلاح، وأمير مدحت في الدفاع، ومحمد فتحي، وأحمد سعيد، ومحمد بسيوني، و محمد هلال، اسحاق يعقوبو في الوسط، وفادي فريد في الهجوم.

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد العش، ومحمود قاعود، وأحمد السعدني، ومحمد لعبة، ومعروف يوسف، وموسى دياورا، وأسامة إبراهيم، ومحمد عيسى، وأسامة فيصل











































































