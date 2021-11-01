شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: الأهلى حقق المطلوب والمباريات كلها صعبة ومشوار الدورى طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامى قمصان، المدرب العام للنادى الأهلى، أن الأهلى حقق المطلوب فى مباراته أمام البنك الأهلي، بعد أن تغلب عليه بهدف دون مقابل فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.

وأوضح سامى قمصان: أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا قبل مباراة القمة أمام الزمالك، لافتًا إلى أن كل مباراة ولها حساباتها الفنية الخاصة بها وفقًا لطبيعة المنافس، وأنه من الوارد أن يتغير الأداء فى كل مباراة بسبب الفوارق الفنية بين المنافسين.

وأشار قمصان إلى أن الأهلى نجح فى تحقيق الفوز أمام البنك الأهلي، لأنه يملك الحلول الفنية المميزة بعد أن واجه كثافة دفاعية كبيرة من جانب البنك الأهلي، لافتًا إلى أن الجهاز الفنى حريص على تجهيز الجميع لمواجهة أى سيناريو خلال المباريات.

وأكمل: «مشوار الدورى طويل، ومن غير المنطقى أن يتم الحكم على أداء الفريق بعد مرور جولتين فقط، وبالتأكيد الجهاز الفنى يعمل على علاج أى أخطاء، والاستفادة من كل العناصر لتحقيق الفوز، ومن الطبيعى أن يواجه الأهلى صعوبة فى التسجيل فى حالة وجود تكتل دفاعى كبير».

وأضاف المدرب العام أن الأهلى أغلق صفحة مباراة البنك الأهلي، للتركيز فى مباراة الزمالك المرتقبة يوم الجمعة المقبل، لافتًا إلى أنها مباراة مهمة للجهاز الفنى واللاعبين والجماهير، وأن الجميع سوف يستعد لها بمنتهى القوة والتركيز، وأن وجود الجماهير فى المدرجات يمثل حافزًا كبيرًا للاعبين ويمنحهم دوافع كبيرة لمضاعفة المجهود وتقديم أداء مميز، مؤكدًا أن جمهور الأهلى يمثل المحرك الأساسى والدافع الكبير للتتويج بالبطولات.