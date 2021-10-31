شكرا لقرائتكم خبر لاعب نصراوي سابق بديلا عن عبدالغني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكمل فريق الفيحاء مما تسبب فيه فريق الهلال، وقاد المدير التنفيذي لفريق النصر حسين عبدالغني لتقديم استقالته من منصبه.

وفرض الفيحاء التعادل 1/1 على النصر في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأول ضمن الجولة العاشرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما أن عبدالغني الذي تولى المنصب في نوفمبر 2020 خلفا للمشرف السابق عبدالرحمن الحلافي، قاد أحداثا مؤسفة في مواجهة فريقه أمام الهلال بالدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا عندما اصطدم بعدد من لاعبي الهلال عقب نهاية المباراة التي جرت على ملعب مرسول بارك وانتهت بفوز الهلال وتأهله للنهائي الآسيوي.

وحظت فترة عبدالغني في منصبه مديرا تنفيذيا، بانتقادات محللين لاعبين سابقين في النصر بينهم قائد المنتخب والنصر سابقا، ماجد عبدالله الذي أبدى استغرابه من تولي عبدالغني هذا المنصب بسبب مشاكله وسلوكياته المشينة داخل الميدان.

وأشارت مصادر إلى تولي لاعب سابق في النصر المهمة خلفا لعبدالغني على أن يقود عضو مجلس الإدارة عبدالله العمراني مهمة الإشراف على الإدارة التنفيذية لكرة القدم بصفة مؤقتة لحين تعيين المدير التنفيذي الجديد.