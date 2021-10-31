لماذا هتفت جماهير الأهلي ضد محمد هاني في مباراة البنك؟

الشارقة - اميمة ياسر - هاجمت جماهير الأهلي المتواجدة باستاد «الأهلي وي السلام» محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأحمر أمام البنك الأهلي، في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري.

وهتفت جماهير الأهلي ضد محمد هاني بسبب إضاعته الوقت أثناء استبداله، وعدم خروجه من أقرب نقطة من الملعب.

وتم استبدال هاني لحساب محمد شريف في الدقيقة 54 من زمن المباراة، حيث فضل الخروج من نقطة التبديل وعدم الخروج من أقرب نقطة مما تسبب في غضب الجمهور والهتاف ضده.

وسيطر الغضب على هاني لاستبداله في المباراة، رافضًا الخروج من أقرب نقطة، رغم تعادل فريقه مع البنك الأهلي بدون أهداف وهو الأمر، الذي تسبب في غضب جماهير القلعة الحمراء، التي كانت ترغب في سرعة نزول شريف لتسجيل الهدف.

وحقق الأهلي أول فوز له على البنك الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب «الأهلي وي السلام» ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقى الأهلي مع البنك الأهلي خلال مواجهتين في الموسم الماضي، وفشل المارد الأحمر في تحقيق أي انتصار خلالهما بعد التعادل سلبيا في مواجهة الذهاب قبل أن يتعثر مجددا في الإياب بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكسر نادي الأهلي عناد البنك الأهلي في أول مباراتين بينهما، بتحقيق الفوز اليوم بهدف نظيف سجله محمد شريف في الدقيقة 62 بعد نزوله كبديل.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة السادسة في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني قبل مواجهة القمة التي تجمعهما يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط في المركز السادس.