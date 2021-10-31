بأقدام محمد شريف.. الأهلي يسحب رصيد البنك ويتصدر الدوري قبل القمة

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى من تحقيق فوز مستحق أمام نظيره البنك الأهلى بقيادة الكابتن خالد جلال فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورى الممتاز.



والتقى الأهلي مع البنك الأهلي الموسم الماضي في مواجهتين، وفشل المارد الأحمر في تحقيق أي انتصار خلالهما بعد التعادل سلبيا في مواجهة الذهاب قبل أن يتعثر مجددا في الإياب بالتعادل بهدف لكل فريق.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة السادسة في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني قبل مواجهة القمة التي تجمعهما يوم الجمعة المقبلة باستاد القاهرة.

بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط في المركز السادس.

وأحرز محمد شريف هدف الفوز للمارد الأحمر في الدقيقة 62 من زمن المباراة.

وبدأ اللقاء بمحاولات من جانب لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على الكرة في مناطق وسط الملعب بشكل مبكر.

وضغط لاعبو الأهلي على مدافعي البنك في محاولة لاستخلاص الكرة بشكل مبكر، وسط تراجع من لاعبي الضيوف للخط الخلفي. حسبما نشر موقع "تالوطن سبورت".

في الدقيقة 9 أرسل محمد مجدي أفشة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها حمدي فتحي بلمسة بقدمه تصدى لها الحارس محمود الزنفلي ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 11 مرر عمرو السولية لاعب الأهلي الكرة إلى داخل منطقة جزاء البنك لم تجد أي متابعة هجومية تذكر ووصلت سهلة للحارس محمود الزنفلي.

وفي الدقيقة 18 مرر أكرم توفيق كرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه محمد هاني إلا أنها خرجت بشكل أقوى من اللازم وتحولت إلى ركلة مرمى للبنك الأهلي.

وفي الدقيقة 29 سدد أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي من خارج حدود منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمود الزنفلي.

وفي الدقيقة 30 كاد البنك الأهلي أن يخطف الهدف الأول بعد عرضية من الجانب الأيسر ليرتقي لها محمد بسيوني قبل أن تصطدم الكرة بقدم فادي فريد على خط المرمى ليحرم فريقه من التقدم بالهدف الأول.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 33 لإصابة أكرم توفيق، قبل أن يستكمل اللقاء بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة 37 سدد محمود سيد لاعب البنك الأهلي من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس علي لطفي بثبات.

أحداث الشوط الثاني

وشكل الأهلي هجمة خطيرة من الجبهة اليمنى مع بداية الشوط الثاني أنهاها بيرسي تاو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل للحارس محمود الزنفلي.

وتلقى فادر فريد لاعب البنك الأهلي على بطاقة صفراء نتيجة تدخل عنيف على أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي.

وفي الدقيقة 52 أرسل على معلول كرة عرضية غير متقنة إلى داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة لأحضان الحارس محمود الزنفلي.

وفي الدقيقة 53، دفع موسيماني بمحمد شريف بدلا من محمد هاني في أول تبديلات المارد الأحمر، ليعود أكرم لمركز الظهير الأيمن

وعاد علي معلول ليرسل عرضية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها محمد شريف برأسية قوية مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وفي الدقيقة 63 نجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للأهلي مستغلا تسديدة عمرو السولية من خارج حدود منطقة الجزاء ليتصدى لها الحارس محمود الزنفلي بصعوبة بالغة لترتد وتجد متابعة من محمد شريف ليضعها بسهولة داخل الشباك.

ودفع موسيماني بكل من أحمد عبد القادر وحسين الشحات بدلا من لويس ميكيسوني وبيرسي تاو في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 65 كاد محمد شريف أن يضيف الهدف الثاني بعد انطلاقة خلف المدافعين والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس محمود الزنفلي ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

ودفع خالد جلال بأسامة فيصل بدلا من فادي فريد في الدقيقة 69.

وأهدر محمد هلال هدف محقق للبنك الأهلي بعد توغل مميز داخل منطقة جزاء النادي الأهلي أنهاه بتسديدة قوية تصدى لها الحارس علي لطفي ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية لصالح البنك.

ودفع موسيماني بعمار حمدي بدلا من محمد مجدي أفشة في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 82 لإصابة أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي.