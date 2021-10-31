شكرا لقرائتكم خبر عن حارس البنك الأهلى يتصدى لتسديدة محمد شريف فى الدقيقة 65.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدى محمود الزنفلى، حارس مرمى البنك الأهلى، لتسديدة محمد شريف، مهاجم الأهلى، في الدقيقة 65 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد "الأهلي – السلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من: علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق في الوسط ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني في الهجوم.

وجاء تشكيل البنك الأهلى كالتالي:حراسة المرمى: محمود الزنفلي،الدفاع: أحمد ياسين، ومحمود سيد، وعاصم صلاح، وأمير مدحت،الوسط: محمد فتحي، وأحمد سعيد، ومحمد بسيوني، و محمد هلال، اسحاق يعقوبو،الهجوم: فادي فريد.

يدخل الأهلي المباراة بحثًا عن الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث في رحلة استعادة لقب بطولته المفضلة «بطولة الدوري» والمضي قدمًا لتعزيز الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب للمرة الـ43 في تاريخه.

بينما يبحث خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى عن الخروج بنتيجة إيجايبة تساهم في مواصلة الانطلاقة المميزة للفريق هذا الموسم ، وشدد خالد جلال على لاعبيه ضرورة التركيز الدفاعى لتفادى هجمات الاهلى المتوقعة لاسيما من الثنائى بيرسى تاو وميكيسونى بعد تألقهم في مباراة الاسماعيلى.



















































































































