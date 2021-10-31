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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 31 / 10 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، جاء أبرزها فوز الزمالك وبيراميدز والمقاصة وسيراميكا على طلائع الجيش وفاركو والجونة والإسماعيلى فى الجولة الثانية من الدورى.

أحمد سامى يستقر على 20 لاعبا لمباراة المصرى فى برج العرب

استقر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على اختيار 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق، استعدادا لمباراة المصرى البورسعيدى والمقرر لها برج العرب غدا.

كارتيرون: الزمالك يستحق فوزا أكبر على الجيش.. وسنستعد بقوة للقمة