مدرب البنك: لعبت مباراة "شطرنج".. وتفوقنا على الأهلي بعد الهدف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح خالد جلال المدير الفني لنادي البنك الأهلي، بأنه لعب بأسلوب مباريات الشطرنج أمام الأهلي، موضحا أنه تفوق على منافسه بعد استقبال هدف المباراة.

وقال جلال في تصريحاته لقناة "الأهلي" عقب الخسارة 1-0: "الحمد لله على أداء الفريق في المباراة، وضعنا سيناريوهات من البداية على مدار الشوطين، وأغلقنا المساحات أمام الثلاثي الهجومي في الشوط الأول".

وتابع: "الأهلي كان لديه استحواذ على الكرة، لكن الكرة التي أهدرناها في القائم عن طريق بسيوني، أو إذا تعاملنا بشكل جيد مع الهجمات المرتدة كنا نستطيع التسجيل في الشوط الأول".

وأضاف: "خلال الشوط الثاني الأهلي رفع درجة الضغط وهذا كان شيء طبيعي، وتعاملت مع كل المعطيات الخاصة بالأهلي، ومع تعديل موسيماني لطريقة اللعب، قمت بتعديل طريقة اللعب، وكانت مثل لعبة الشطرنج".

وواصل: "عقب الهدف لمدة نصف ساعة كنا الأفضل، باستثناء فرصة حمدي فتحي، وكان بإمكان الفريق تسجيل التعادل لكن الحمد لله، والنتيجة مرضية."

واختتم قائلًا: "سنلعب أمام الإسماعيلي مباراة قوية في الجولة المقبلة، والدوري بالكامل قوي، وسنستعد للمباراة وفي النهاية أقدم التهاني للأهلي".