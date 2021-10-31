موسيماني: أوعد الجميع بالمشاركة.. والمنافسة جيدة بين اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، أن المنافسة بين لاعبي الفريق الأحمر جيدة، مشيراً إلى أنه يوعد جميع لاعبي الفريق بالمشاركة خلال المباريات.

وحقق الأهلي فوزاً ثميناً على البنك الأهلي، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وقال موسيماني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "تحدثت مع اللاعبين لتعديل الكرات العرضية في الشوط الثاني".

وأضاف: "أنا أوعد جميع اللاعبين بأن يشاركوا في المباريات، محمد شريف سجل 26 هدف الموسم الماضي وأجلسته على مقاعد البدلاء".

وتابع عن عدم مشاركة كهربا: "من قال أنني عقدت جلسة مع كهربا لكي يشارك في المباريات؟ هل يقول كهربا ما يحدث داخل الفريق؟ أنا بالفعل وعدته بالمشاركة".

وأوضح: "ولكن مشكلتي هي أن لاعبي فريقي يتحدثون مع الصحافة، ومشكلتي أن الصحافة تعرف ما يحدث داخل الفريق".

وأكمل موسيماني: "أنا لم أقم بتثبيت الثلاثي الذين يلعبون في خط الوسط، وقمت بتغييرهم اليوم وأشركت أكرم توفيق في الوسط".

وأتم مدرب الأهلي: "المنافسة جيدة بين جميع اللاعبين، بيرسي تاو سجل هدفين في المباراة الأولى، ومحمد شريف شارك اليوم وسجل هدف".