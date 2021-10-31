عبد الحفيظ: الشناوي جاهز للقمة.. مواجهة الزمالك ليست النهاية.. وننتظر تحكيم جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن محمد الشناوي بات جاهزًا للمشاركة في مباراة القمة المقبلة ضد الزمالك، والتي ستقام يوم الجمعة القادم في الدوري المصري.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أن لقاء القمة القادم لن يكون نهاية مشوار كلا الفريقين في الدوري، لافتًا إلى أن مسابقة الدوري دائمًا ما يكون لها طابع خاص في المنافسة.

وقال عبد الحفيظ: "البنك الأهلي تسبب في تعطيلنا خلال الموسم الماضي، لكن الأمور اليوم كانت أفضل كثيرًا، حصلنا على النقاط الكاملة والمباراة اصبحت صفحة وأغلقت قبل لقاء القمة".

وأكمل: "نحتاج إلى استمرارية بيرسي تاو ولويس ميكيسوني، نحن لا نلعب -على اللقطة-، الأهم بالنسبة لنا هو أن يستمروا على هذا الأداء".

وأضاف: "الشناوي أصبح جاهزًا وكان من الممكن أن يشارك اليوم لكن بيتسو موسيماني فضل إراحته، وسيكون متاحًا للتواجد في لقاء القمة".

وأردف: "مباراة الزمالك تظل بطولة خاصة، لكن في النهاية هي مواجهة في دوري، قمة بين فريقين كبار وهما الأفضل في أفريقيا، يهمنا أن ننتصر بها".

وأوضح: "الموسم الماضي نجحنا في الفوز على الزمالك ولكننا خسرنا الدوري، نعم هي مباراة هامة وتعطينا مؤشرات جيدة لكنها ليست خط النهاية خاصة أنها في الجولة الثالثة".

واختتم: "أتمنى أن يكون التحكيم في لقاء القمة على أعلى مستوى، لا يصح أنه عندما يتم سؤال شخص ما عن ركلة جزاء فيقول بنسبة 50% صحيحة، هذا لا يصح".