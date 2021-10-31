الأهلي: الأهم لنا المكسب عن الأهداف.. وسنخوض ودية الثلاثاء استعدادًا للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الأهلي، إن ما يهم فريقه والجهاز الفني هو تحقيق الفوز عن تسجيل الأهداف، مؤكدًا أنه ليس من الطبيعي خوض كل مباراة على نفس المستوى.

وأضاف قمصان في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" مساء الأحد :"ليس من الضروري تسجل عدد كبير من الأهداف في كل مباراة، الأهم لنا المكسب".

وتابع :"فريق البنك الأهلي قام بكثافة هجومية في الشوط الأول، وبيتسو موسيماني يعمل بأكثر من طريقة، وأعتقد من الإيجابيات أننا لدينا من الحلول الكثيرة، وهذا ما تحقق في الشوط الثاني".

وعن مباراة الزمالك المقبلة، كشف قمصان كواليس استعدادات فريقه :"مباراة مهمة لنا، سنخوض تدريبًا غدًا الإثنين، وسنلعب مباراة ودية يوم الثلاثاء للاعبين التي لم تشارك في مباراة البنك الأهلي".

وأنهى قمصان حديثه عن حضور الجماهير :"أعطونا الدافع خصوصًا في الشوط الثاني، نشعر بالقوة في حضورهم وروح النادي الأهلي".

واستطاع الأهلي أن يحقق فوزًا مهمًا على حساب البنك الأهلي بهدف دون رد، جاء عن طريق محمد شريف، في لقاء أقيم على ملعب "الأهلي We السلام" ضمن حسابات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري we المصري.

ويمتلك الأهلي الآن ست نقاط متساويًا مع كل من الزمالك وبيراميدز في صدارة الترتيب، حيث كان الفريق الأحمر تفوق في لقاء الجولة الأولى أمام الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد.

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه منافسه الزمالك، يوم الجمعة المقبلة، في قمة الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.