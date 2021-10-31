طبيب الزمالك يوضح.. موقف أوباما من القمة.. وحالة رزاق سيسيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، بأن يوسف "أوباما" سيكون جاهزا من أجل المشاركة أمام الأهلي في المباراة المقبلة، وأوضح أن رزاق سيسيه يسير في برنامجه الطبي للعودة للمباريات.

وقال أسامة في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفصائية: "يوسف (أوباما) قبل التدريب المسائي اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، واتفقنا على متابعته في مران الفريق الختامي، لكنها كانت تدريبات خفيفة".

وتابع: "عقب التدريب المسائي خضع لجلسة علاجية، وصباح اليوم وقعنا الكشف الطبي عليه من جديد، لكن اتفقت مع المدير الفني على عدم مشاركته وكارتيرون دائما ما يدعم رأيي في هذه المواقف".

وأضاف: "أوباما بخير حال وسيكون جاهزا من أجل المشاركة في القمة".

أما عن الحالة الطبية للفريق، فقال: "لا يوجد إصابات على الإطلاق في الفريق، ولدينا كامل الجاهزية للمباراة، بدأنا من الآن الاستعداد الطبي، وكل الفريق بخير حال، والقرار النهائي لكارتيرون".

وانتقل لشرح موقف رزاف سيسيه، قائلًا: "ما يعنيني شقين في حالة رزاق سيسه، بداية ما يتعلق بالنادي وعودة اللاعب للفريق، والثانية حالة اللاعب وتعافيه بشكل كامل، لكن لن أعلن عن موعد عودته".

واختتم تصريحاته: "اللاعب يتطور بشكل جيد، وحالته جيدة، لا يمكن أن أقول أنه سيعود في الوقت القريب".