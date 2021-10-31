المثلوثي عن القمة: إذا ظهر الزمالك بحالته سيفوز على أي فريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حمزة المثلوثي المدافع الأيمن لزمالك بأن الفريق يستطيع الفوز على أي منافس إذا كان في حالته، معتبرا أن مواجهة الأهلي قمة كبيرة، لكنا بثلاث نقاط في النهاية.

وقال المثلوثي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية عقب الفوز على طلائع الجيش: "الفوز أهم شيء لدخول مباراة القمة بثقة".

وتابع: "أتيت إلى الزمالك وأنا بعيد عن الكرة لمدة 8 أشهر، والمدافع يحتاج إلى استمرار المشاركة في المباريات للحفاظ على مستواه".

وردا على تأثر الفريق بمنع القيد، قال: "الفريق كما هو استطاع أن يحقق الدوري الموسم الماضي، وعودة المعارين تمثل اضافة كبيرة للقائمة بالكامل".

وعن رأيه في مباراة القمة، قال: "المباراة كبيرة، لا يمكن أن أقول أنها مباراة عادية، لكن أيضا في النهاية لا تساوي أكثر من 3 نقاط، إذا كنا في تركيزنا نستطيع الفوز على أي فريق".

وأضاف: "مباراة القمة لا تحتاج إلى شحن اللاعبين، كل الفريق في كامل تركيزه، لأن الجميع يشاهد المباراة ليس في مصر فقط لكن في العالم العربي بالكامل، حتى في تونس يكون هناك اهتمام بها".

واختتم تصريحاته قائلًا: "في كل مباراة نتحدث معا وليس قبل القمة بالتحديد، دائما ما نتعامل مع كل مباراة بنفس الشكل، والقمة بثلاثة نقاط في النهاية كباقي المباريات".

ويلعب الزمالك أمام الأهلي مباراة القمة خلال الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.