بسبب "كيجو".. مصدر يكشف لمصراوي موقف الزمالك من مباراة سوبر السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

تدرس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب خوض مباراة السوبر المصري لكرة السلة أمام الاتحاد مساء الإثنين بفريق الناشئين بالنادي الأبيض.

وصرح مصدر في الزمالك ليلاكورة أن إدارة الزمالك تدرس خوض السوبر أمام الاتحاد بفريق الناشئين تحت 20 سنة، وذلك اعتراضا منهم على قرار اتحاد السلة بشأن العقوبة الموقعة على مصطفى كيجو لاعب فريق السلة بالزمالك.

وقام اتحاد السلة بإيقاف مصطفى كيجو لاعب الزمالك لسوء السلوك في مباراة هليوبوليس الأخيرة بدوري المرتبط.

وكشف المصدر في تصريحاته لمصراوي، أن ادارة الزمالك سوف تصدر قرارها النهائئ بشأن مباراة السوبر أمام الاتحاد خلال ساعات.

وأشار المصدر في تصريحاته إلى أنه يوجد هناك إتجاه كبير داخل الزمالك لخوض المباراة بالناشئين وسوف يتكون الفريق في مباراة السوبر أمام الاتحاد من لاعبي تحت 18 سنة و20 سنة، بالإضافة إلى اللاعبين المصعدين للعب مع الفريق الأول.

ويقود المباراة فنيا من داخل أرض الملعب محمد مجدي أبو فريخة مدرب فريق الشباب تحت 18 سنة بالزمالك.

ويعاني فريق الزمالك لكرة السلة من إصابة أنس اسامه ورامي حجازي الذي تعرض للإصابة في مباراة هليوبوليس بدوري المرتبط، بالإضافة إلى إيقاف مصطفى كيجو وغيابه عن مباراة السوبر.