كارتيرون: الأهلي مضغوط لكثرة إنفاقه.. وحديثي عن تتويجه فُسر بشكل خاطيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن سعادته بالنتيجة والأداء أمام طلائع الجيش، مؤكدًا أنه فريقه كان يمكنه تسجيل اكثر من هدفين أمام طلائع الجيش.

وواصل فريق الزمالك انتصاراته المحلية على حساب طلائع الجيش بالفوز بنتيجة (2-0)، في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" ضمن حسابات الجولة الثانية من مسابقة دوري we المصري.

وقال كارتيرون في تصريحات لقناة الزمالك بعدالمباراة:" عمر السعيد في افضل مستوى له حاليا ومليء بالطاقة الإيجابية فكان لابد من منحه فرصة مؤخرا".

وأضاف:" أحمد سيد زيزو لاعب كبير وليس من السهل طرده، وطالبته بعدم الحصول على بطاقات أمام طلائع الجيش حتى لا يتعرض للطرد ويكون متواجد في لقاء القمة أمام الأهلي".

وتابع:" يوسف أوباما يعاني من بعض الإجهاد لذلك قررنا عدم مشاركته ولا يزال أمامنا العديد من المباريات وسنحتاجه خلال المواجهات المقبلة".

واستطرد:" لم أقل أن الأهلي المرشح الأول للفوز بالدوري، الأمر فهم بشكل خاطئ، لكن قلت أن الضغط على الأهلي بسبب المبالغ المالية التي انفقها للتعاقد مع اللاعبين الجدد، لكن نحن نعاني من ايقاف القيد".

وأكمل:" مباراة الديربي لها اهميتها مهما كانت الجولة التي ستقام بها المباراة، فهي مواجهة أمام خصم خاص في الدوري وسنستعد بأفضل شكل".

وأضاف:" نحن نمتلك قائمة كبيرة، ولدينا عناصر مميز، هناك مفاجآت بالطبع لكن لن أكشف عنها، سوف ندرس المباراة وبعد ذلك نحدد أسلوب اللعب".

وأتم مدرب الزمالك تصريحاته:" سنستعد لمباراة القمة أمام الأهلي على الفور، حيث سيخضع اللاعبين لعملية استشفاء من الآن، ومن المقرر أن ندخل معسكرًا مغلقا قبل المباراة بيومين".

الزمالك حقق انتصاره الثاني بعد الفوز على إنبي في الجولة الأولى بنتيجة (2-0)، في المقابل تلقى فريق طلائع الجيش الخسارة الثانية بعد الهزيمة من فريق البنك الأهلي بالجولة الماضية بنتيجة (3-0).

ومن المقرر أن يخوض الزمالك في الجولة المقبلة لقاء القمة ضد غريمه التقليدي الأهلي، مساء الجمعة المقبلة، ضمن الأسبوع الثالث.