الأهلي يهزم البنك الأهلي بصعوبة ويزاحم الزمالك على صدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الأهلي فوزًا صعبا على نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الثانية بدوري we المصري.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62 عن طريق البديل محمد شريف.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط لتساوي مع الزمالك وبيراميدز في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد البنك الأهلي عند 3 نقاط بالمركز السادس.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أكرم توفيق.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد مجدي "أفشة"، لويس ميكيسوني.

ولعب البنك الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: أحمد ياسين، ومحمود سيد، وعاصم صلاح، وأمير مدحت

الوسط: محمد فتحي، وأحمد سعيد، ومحمد بسيوني، و محمد هلال، اسحاق يعقوبو

الهجوم: فادي فريد

أحداث المباراة

وسيطر الأهلي على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى، لتظهر أول فرصة حقيقة في الدقيقة 10 بعد تسديدة أفشة لكن حارس البنك الأهلي تصدى لها ببراعة وأبعدها لركلة ركنية.

وواصل ضغط الأهلي، لتشهد الدقيقة 19 عرضية خطيرة من الجانب الأيمن عن طريق أفشة على رأس بيرسي تاو لكن الأخير سددها بشكل غريب وفشل في تحويلها داخل شباك البنك الأهلي.

وفي الدقيقة 29 حاول أكرم توفيق استخدام سلاح التصويب عن بعد، لكن كرته خرجت بعيدة عن مرمى البنك الأهلي.

وكرر محمد مجدي أفشة محاولته بالتسديد عن بعد في الدقيقة 42، ليرسل كرة صاروخية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى البنك الأهلي.

وفي الدقيقة 51، أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه فادي فريد لاعب البنك الأهلي بعد تدخل قوي ضد أكرم توفيق.

وقرر بيتسو موسيماني مدرب الأهلي إجراء اول تبديل لفريقه بدخول المهاجم محمد شريف بدلا من الظهير الأيمن محمد هاني.

وتقدم محمد شريف بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة 62، مستغلا كرة عائدة من يد الحارس بعد تصديه لتصويبة عمرو السولية، ليجد السولية الكرة أمامه والمرمى خالي.

وأجرى موسيماني تبديل ثنائي في الدقيقة 64 بدخول أحمد عبد القادر وحسين الشحات بدلا من بيرسي تاو ولويس ميكيسوني.

وتصدى الزنفلي حارس البنك الأهلي لتصويبة قوية من حسين الشحات في الدقيقة 67.

وحرم علي لطفي حارس الأهلي، فريق البنك من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 73، بعد تصويبة من محمد هلال تصدى لها ببراعة وحولها لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 78 قرر موسيماني الدفع باللاعب عمار حمدي في وسط ملعب الأهلي بدلا من محمد مجدي أفشة.

وحرم القائم الأيسر لمرمى البنك الأهلي اللاعب حمدي فتحي من التسجيل، بعد تصويبة متقنة في الدقيقة 90+2، لكن الكرة تعاطفت مع الحارس واصطدمت بالقائم لتخرج بعيدة عن المرمى.