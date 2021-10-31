اهداف مباراة اليوم بين الاردن وفلسطين بتصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا «صاروخية النعيمات»

اهداف مباراة اليوم بين الاردن وفلسطين بتصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا «بصمة النعيمات تؤهل النشامى»

شاهد فيديو اهداف مباراة اليوم بين الاردن وفلسطين في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة السادسة، في إحدى مباريات اليوم الاحد 31 أكتوبر 2021.

حسم منتخب الاردن الاولمبي تأهله إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعدما تعادل مع فلسطين بنتيجة (1-1) في المباراة التي أقيمت على استاد الملك عبدالله في عمان، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة.

وتقدم المنتخب الاردني تحت 23 عامًا عبر هدف يزن النعيمات في الدقيقة (48)، قبل أن يدرك منتخب فلسطين التعادل بواسطة وجدي محمد عند الدقيقة (77).

وتصدر منتخب الاردن الاولمبي ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لتركمانستان، ونقطة واحدة لفلسطين.

وحصلت الاردن على بطاقة التأهل المباشرة إلى نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها العام المقبل في اوزبكستان، في حين ينتظر منتخب تركمانستان تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

وانتهى الشوط الأول بين الاردن وفلسطين اليوم بالتعادل السلبي، قبل أن يخطف النشامى هدف التقدم عند الدقيقة (48) بعدما هيأ محمد أبو رزق الكرة أمام لاعب نادي سحاب «يزن النعيمات» على قوس منطقة الجزاء ليسدد كرة صاروخية في الشباك.

وأدرك منتخب فلسطين الاولمبي هدف التعادل إثر ركلة ركنية وصلت من خلالها الكرة إلى وجدي محمد ليسدد من تحت الحارس أحمد جعيدي في الدقيقة (77).

ولم تسعف الدقائق المتبقية المنتخب الفلسطيني تحت 23 عامًا، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليودع حلم التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا اوزبكستان 2022.

اهداف مباراة اليوم بين الاردن وفلسطين بتصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا