اهداف مباراة اليوم بين العراق والبحرين في تصفيات آسيا تحت 23 عاماً..الأسود يضربون بقسوة

شاهد اهداف مباراة اليوم بين العراق والبحرين في تصفيات آسيا تحت 23 عاماً، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثالثة، في إحدى مباريات اليوم الاحد 31 أكتوبر 2021.

تاهل منتخب العراق الأولمبي الى نهائيات كأس آسيا 2022 في أوزبكستان بعدما ضرب بقسوة نظيره البحريني بثلاثية بيضاء، في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ستاد المحرق.

وسجل حسن عبد الكريم (19) ومنتظر محمد (42) والبديل صهيب رعد (90+4) أهداف الفوز لصالح المنتخب العراقي.

وتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط للبحرين، في حين انهى منتخب المالديف مباراتيه برصيد خالٍ من النقاط، ليحصل العراق على بطاقة التأهل المباشرة عن المجموعة إلى النهائيات.

بدأ المنتخب العراقي المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل بعد مرور 19 دقيقة بواسطة حسن عبدالكريم الذي تقدم بالكرة في الجهة اليمنى قبل أن يطلق تسديدة قوية لتعانق الشباك.

بعد ذلك حاول منتخب البحرين شن بعض المحاولات الهجومية، وكانت أبرز فرص الفريق عبر انفراد اللاعب عدنان فواز ولكن الحارس حسن أحمد تألق في إنقاذ مرماه.

ثم سجل منتخب العراق الهدف الثاني في الدقيقة 42 بواسطة منتظر محمد الذي تقدم بالكرة على قوس منطقة الجزاء وسدد على يسار الحارس عمار أحمد.

في الشوط الثاني اندفع منتخب البحرين نحو الهجوم من أجل تعديل النتيجة، وسنحت لمهاجميه أكثر من فرصة أمام المرمى لم ينجحوا في استغلالها.

ووسط المحاولات البحرينية أضاف منتخب العراق الهدف الثالث بعدما انطلق حسين عمار في الجهة اليمنى من منطقة الجزاء وأرسل تمريرة عرضية على باب المرمى تابعها البديل صهيب رعد في الشباك (90+4).

واستهل منتخب أسود الرافدين مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على المالديف 4-0 على ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في المنامة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

في المقابل حقق منتخب البحرين الأولمبي الفوز على المالديف 3-0 يوم الخميس الماضي على ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في المنامة.

الجدير بالذكر أن تصفيات كأس آسيا 2022 تحت 23 عامًا يتنافس فيها 42 منتخبًا، من أجل انضمام 15 منتخب إلى «اوزبكستان»، التي تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخ منطقة وسط القارة الصفراء.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة التي ستقام في العام المقبل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في الـ11 مجموعة.

شاهد اهداف مباراة اليوم بين العراق والبحرين في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً