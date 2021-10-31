نتيجة النجم والاتحاد المنستيري في الدوري التونسي «ديربي الساحل يتلون بالأبيض»

تعرف مع الخليج 365 على نتيجة مباراة النجم والاتحاد المنستيري في الجولة الثالثة ببطولة الدوري التونسي «الرابطة التونسية المحترفة الأولى»، ضمن مباريات اليوم الاحد 31-10-2021.

حسم الاتحاد المنستيري ديربي الساحل بالفوز على النجم بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في الدوري التونسي 2021/2022، على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح الاتحاد المنستيري أمام النجم اليوم، المهاجم التونسي الشاب يوسف العبدلي من ضربة جزاء في الدقيقة (23)، بالشوط الأول.

وبهذا الانتصار، رفع الاتحاد المنستيري رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بعدما فاز على على فريق هلال الشابة في المباراة الأولى، ومستقبل الرجيش في الجولة الثانية.

في المقابل، تجمد النجم الساحلي في المركز الخامس برصيد 3 نقاط حصدها من فوزه على الأفريقي التونسي في الجولة الثانية، ويمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام مستقبل سليمان.

وبدأت المباراة بشكل سريع بين الفريقين، وكاد الطيب المزياني يفتتح التسجيل لفريق النجم في الدقيقة (7)، ولكنه وجد تألق حارس الاتحاد الذي تصدى لتصويبته القوية من داخل المنطقة، وحولها إلى الركنية.

وصنع المزياني فرصة سانحة للتسجيل لصالح النجم في الدقيقة (19)، حين تقدم بالكرة من الجهة اليسرى ومررها نحو محمد الضاوي لتمر منه بغرابة في مواجهة المرمى.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الاتحاد المنستيري في الدقيقة (22)، بعدما رأى أن تسديدة يوسف العبدلي ارتطمت في يد المدافع داخل المنطقة، ليسجل من خلالها العبدلي هدف التقدم الأول لأبناء الرباط.

واصل المزياني تألقه وظهر مجددًا في الدقيقة (34)، ليهدد مرمى الاتحاد المنستيري بسديدة علت المرمى بعد مجهود فردي رائع.

ورد الاتحاد المنستيري عبر يوسف العبدلي الذي انفرد بالمرمى من الجهة اليسرى في الدقيقة (38)، وحاول تسديد كرة من بين أقدام الحارس علي الجمل ولكن الأخير تصدى لها باقتدار قبل أن يبعدها الدفاع.

وفي الشوط الثاني، دافع الاتحاد المنستيري عن مرماه باستماتة وحرم النجم الساحلي من صناعة أي فرصة خطيرة، مع اعتماده على الهجمات المرتدة.

ومن هجمة مرتدة سريعة، تحصل أبناء الرباط على ضربة جزاء بعدما انفرد حسام تقا بالمرمى من الجهة اليمنى في الدقيقة (83)، وتعرض لعرقلة واضحة من قبل مدافع النجم الساحلي، ولكن الحارس علي الجمل تألق من أمام العبدلي وتصدى لها ببراعة.

ورغم استكمال الاتحاد المنستيري المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد العبدلي في الدقيقة (87)، إلا ان النجم فشل في تسجيل هدف التعادل، لينتهي اللقاء بفوز الأبيض بهدفٍ دون رد.