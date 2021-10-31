اهداف مباراة اليوم بين قطر وسوريا في تصفيات آسيا تحت 23 عاماً..وعد يفي بالوعد

شاهد اهداف مباراة اليوم بين قطر وسوريا في تصفيات آسيا تحت 23 عاماً، ضمن مباريات اليوم الاحد 31-10-2021، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الاولى.

تأهل منتخب قطر الاولمبي إلى نهائيات كأس آسيا 2022 في أوزبكستان بعدما تعادل مع سوريا 1-1، على ستاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وتقدم منتخب سوريا عبر هدف علي بشماني في الدقيقة 18، قبل أن يدرك المنتخب القطري التعادل عن طريق محمد وعد في الدقيقة 45 من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأحد أيضاً فوز اليمن مع سريلانكا 3-0 على ستاد سحيم بن حمد.

وتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط لسوريا، و4 لليمن، في حين بقي رصيد سريلانكا خالياً من النقاط، ليحصل منتخب قطر على بطاقة التأهل للنهائيات عن المجموعة.

بادر منتخب سوريا للهجوم في بداية المباراة سعياً لتحقيق الفوز الذي يمنحه صدارة المجموعة، ونجح في افتتاح التسجيل بعد مرور 18 دقيقة عندما تابع علي بشماني ركلة ركنية وسدد الكرة قوية لترتطم بالقطري بوسف عبد الرزاق وتتابع طريقها نحو الشباك.

بعد هذا الهدف مالت الأفضلية لمنتخب قطر الذي حاول شن الهجمات لتعديل النتيجة ولكن دون أن ينجح في اختراق الدفاع السوري، وكانت أخطر فرص الفريق عبر تسديدة محمد وعد التي ارتدت من القائم (24).

وقبل نهاية الشوط الأول نجح منتخب قطر في تسجيل التعادل عبر ضربة جزاء احتسبت نتيجة تعرض أحمد الجانحي للإعثار من قبل المدافع ضياء المحمد، ونفذها وعد بنجاح (45).

في الشوط الثاني حاول منتخب سوريا الضغط من أجل استعادة التقدم، ولكن الفريق افتقد للفعالية في الثلث الأخير من الملعب.

في المقابل حصل منتخب قطر على أكثر من فرصة من الهجمات السريعة، والتي تسببت بخطورة على مرمى الحارس محمد البيطار.

الجدير بالذكر أن تصفيات كأس آسيا 2022 تحت 23 عامًا يتنافس فيها 42 منتخبًا، من أجل انضمام 15 منتخب إلى «اوزبكستان»، التي تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخ منطقة وسط القارة الصفراء.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة التي ستقام في العام المقبل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في الـ11 مجموعة.

شاهد اهداف مباراة اليوم بين قطر وسوريا في تصفيات آسيا تحت 23 عاماً