شاهد فيديو اهداف مباراة عمان ومسقط في الدوري العماني عمانتل..كوزموس بطل الريمونتادا!

شاهد فيديو اهداف مباراة عمان ومسقط في الدوري العماني عمانتل، التي أقيمت مساء اليوم الاحد 31 اكتوبر 2021، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

حقق عمان فوز مثير على مسقط بنتيجة 3/2 في قمة مباريات اليوم الاحد بقيادة مهاجمه الغاني كوزموس داودا، رغم تأخره في النتيجة بهدفين لهدف وهو منقوص العدد بعشرة لاعبين بعد طرد البلوشي.

وتقدم نادي عمان أولاً بأسرع هدف في تاريخ الدوري العماني بعد 7 ثواني فقط من بداية الشوط الأول، والذي سجله اللاعب الغاني «كوزموس داودا» بمتابعة جميلة لكرة رأسية داخل منطقة الجزاء.

المهاجم الغاني صاحب الـ 28 عامًا الذي سبق له تمثيل نادي الرستاق عام 2019، عاد إلى الدوري العماني من بوابة نادي عمان خلال الميركاتو الصيفي 2021 قادمًا من نادي الثقبة الناشط بالدوري السعودي الدرجة الأولي.

لكن تقدم عمان بهدف كوزموس داودا لم يدم لأكثر من ربع ساعة، حيث تمكن عدنان الرقادي من تعديل النتيجة في الدقيقة 13، إثر ركلة جزاء.

ومنع القائم الأيسر لحارس مرمى مسقط هدفًا مُحققًا في الوقت المُحتسب بدل من ضائع بالشوط الأول، بعد تسديدة عبقرية من على خط الـ 18 للاعب فيليب.

وفي بداية الشوط الثاني، قاد اللاعب الموهوب «جاويد البلوشي» هجمة مرتدة لصالح نادي مسقط، انتهت بتسجيل شوقي الرقادي للهدف الثاني، دون أن يحتفل احترامًا لفريقه القديم.

ومرر جاويد البلوشي كرة بينية ممتازة داخل منطقة الجزاء سددها المهاجم بلمسة واحدة ليتصدى الحارس، وتسقط الكرة أمام شوقي الرقادي الذي تابعها بسرعة في المرمى ليعلن تقدم فريقه 1/2 في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 56 تصعبت المباراة على نادي عمان بطرد مباشر للاعب جعفر البلوشي.

وكادت الأمور تتأزم أكثر، حين طالب نجم مسقط «جاويد البلوشي» باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 58 بداعي تعرضه لعرقلة من مدافع نادي عمان بشكل واضح، غير أن الحكم رفض الإصغاء لاعتراض اللاعب وطالب باستمرار اللعب!.

وعلى عكس سير اللعب، أدرك نادي عمان هدف التعديل 2/2 في الدقيقة 66 برأسية نموذجية للاعب الغاني «كوزموس داودا».

وبدأت لعبة الهدف الثاني لعمان عندما تصدى حارس مرمى مسقط لتسديدة من ركلة حرة مباشرة نفذها فيليب، لترتد إلى صانع الألعاب الدولي العماني «محسن جوهر» على الرواق الأيسر، ليمررها عرضية نموذجية داخل المنطقة، حولها كوزموس داودا برأسية قوية داخل الشباك.

واستطاع نادي عمان تحقيق الريمونتادا بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 76 عن طريق اللاعب حسن سعيد، وسط دهشة جمهور مسقط الحاضر في المدرجات!.

وبعد دقائق قليلة، عاد صانع ألعاب مسقط «جاويد البلوشي» للمطالبة باحتساب ركلة جزاء من جديد في الدقيقة 78، بعد عرقلته من المدافع لحظة تسلمه كرة عرضية، لكن الحكم تجاهل اللعبة مرة أخرى وطالب باستمرار اللعب.

شاهد فيديو اهداف مباراة عمان ومسقط