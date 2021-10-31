منتخبنا الأولمبي يضرب سريلانكا بثلاثية في وداع تصفيات آسيا

اختتم منتخبنا الأولمبي مشواره في تصفيات كأس أمم آسيا تحت 23 سنة، بفوز كبير على منتخب سريلانكا (3-0)، مساء اليوم الأحد، على ملعب سحيم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات المجموعة الأولى.



فوز منتخبنا الوطني رفع رصيده إلى 4 نقاط احتل بها المركز الثالث في المجموعة من فوز على سريلانكا وتعادل مع سوريا وخسارة أمام البلد المستضيف قطر، لكنه فقد أمل التأهل إلى النهائيات الآسيوية (أوزبكستان 2022).



وفرض منتخبنا الوطني السيطرة منذ بداية المباراة، لكنه لم يترجم سيطرته في الشوط الأول، إلا بهدف وحيد سجله المهاجم عمر الداحي من ركلة ثابتة في الدقيقة 30.



وواصل المنتخب سيطرته على المباراة في الشوط الثاني، معززا النتيجة بتسجيل هدفين بواسطة المدافع عماد الجديمة في الدقيقة 61 من تسديدة بعيدة المدى، قبل أن يضيف القائد ناصر محمدوه الهدف الثالث برأسية جميلة في الدقيقة 68، مستفيدا من ركلة ركنية لعبها عبد المجيد صبارة.



(موقع كورة)