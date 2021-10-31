دوري الدرجة الأولى: فوز العروبة على شعب حضرموت بثلاثة اهداف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

فاز فريق العروبة على شعب حضرموت، بثلاثة اهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب الفقيد الخليفي بعتق، في إطار تصفيات الجولة الثالثة من بطولة الدرجة الاولى لكرة القدم تجمع شبوة.



وتقدم فريق شعب حضرموت في الشوط الاولى عن طريق أحمد عدنان، وتمكن العروبة من قلب النتيجة في الشوط الثاني، بتسجيله ثلاثة اهداف، عن طريق محمد صبري، ومحمد العبيد، وسمير السعيد.